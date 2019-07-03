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РИА Новости
Ивановская область

В Иванове планируют за три года модернизировать водопроводную сеть

Вчера, 16:09
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© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне
© Fotolia / JJ
ИВАНОВО, 3 июл – РИА Новости. В Иванове за три года планируют модернизировать основную водопроводную станцию, а также реконструировать магистральные канализационные коллекторы, которые были введены в эксплуатацию в конце 50-х годов прошлого века, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"В рамках работ по модернизации основной водопроводной станции на объекте запланировано строительство нового блока очистных сооружений. Это позволит обеспечить надлежащее качество питьевой воды. Реконструкция коллекторов приведет к существенному снижению количества аварий, а также будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки как в самом городе Иваново, так и в Ивановском районе в целом", – сказал собеседник агентства.

По его словам, работы профинансирует Новый банк развития, на эти цели выделено более пяти миллиардов рублей. Это - грантовые невозвратные средства, а значит, грядущая модернизация никак не отразится на тарифе для жителей.
В пресс-службе напомнили, что с 2012 года в Иванове совместно с международными банками развития реализованы несколько крупных проектов, в частности, завершено два этапа реконструкции канализационных очистных сооружений, а в настоящее время продолжается третий этап работ. Также установлена автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных общедомового учёта холодного водоснабжения. Объем инвестиций в эти проекты превысил 3,8 миллиарда рублей.
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