В Иванове планируют за три года модернизировать водопроводную сеть

ИВАНОВО, 3 июл – РИА Новости. В Иванове за три года планируют модернизировать основную водопроводную станцию, а также реконструировать магистральные канализационные коллекторы, которые были введены в эксплуатацию в конце 50-х годов прошлого века, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"В рамках работ по модернизации основной водопроводной станции на объекте запланировано строительство нового блока очистных сооружений. Это позволит обеспечить надлежащее качество питьевой воды. Реконструкция коллекторов приведет к существенному снижению количества аварий, а также будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки как в самом городе Иваново, так и в Ивановском районе в целом", – сказал собеседник агентства.

По его словам, работы профинансирует Новый банк развития, на эти цели выделено более пяти миллиардов рублей. Это - грантовые невозвратные средства, а значит, грядущая модернизация никак не отразится на тарифе для жителей.