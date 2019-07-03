Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T15:42Z
https://ria.ru/20190703/1556169583.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/47/1556164727_0:0:3093:1741_1036x0_80_0_0_2bdc7d24c55867d6c0cc1e50e0ce5180.jpg
РИА Новости

Биография Давида Сассоли

Вчера, 15:42
122
© Vincent KesslerИтальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
© Vincent Kessler
Итальянский журналист и политик, спикер Европарламента Давид-Мария Сассоли (David-Maria Sassoli) родился 30 мая 1956 года во Флоренции (Италия).
Изучал политологию в Университете Флоренции.
Начал свою карьеру в качестве журналиста в небольших газетах и информационных агентствах. Затем работал в римской редакции газеты Il Giorno, где в течение семи лет освещал политические события.
В 1992 году начал работать на телевидении в качестве новостного корреспондента программы TG3.
С 1999 года был специальным корреспондентом новостной программы TG1.
В последующем был ведущим новостей TG1, стал одним из самых известных и популярных журналистов в стране.
В 2007 года стал заместителем директора программы TG1.
В 2009 году был избран в Европейский парламент по списку Демократической партии. Занимал должность главы делегации Демократической партии.
В 2014 году был переизбран в Европарламент. 1 июля того же года был избран вице-президентом Европейского парламента.
В январе 2017 года вновь был переизбран на пост вице-президента Европарламента.
26 мая 2019 года он был вновь переизбран в Европарламент.
3 июля 2019 года Сассоли был избран спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года. По итогам второго тура голосования он набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Европейский парламентИталияСправки
Рекомендуем
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли
РИА
Новости
Поморский коч на Онеге
Вологодские специалисты восстановят найденную ладью допетровской эпохи
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС не изменится
Банкноты номиналом 5000 рублей
"Т Плюс" направит более 17 млрд рублей на развитие теплоснабжения Кирова
Лента
новостей
Отопительный сезон в Воркуте завершился в июле впервые с 2010 года
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Представители Верхневолжья победили в конкурсе "Туристический сувенир"
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
На Алтае открылся Центр реабилитации ортопедо-травматологического профиля
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Прокуроры попросили отложить заседание суда по делу Вышинского
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли проект о противодействии сквернословию
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев
Александр Авдеев: доверие – это главное в контактах глав России и Ватикана
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Эво Моралес: весь мир считает Трампа врагом номер один жизни и человечества
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Адвокат: сторона обвинения пытается затягивать рассмотрение дела Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
Лента новостейМолния