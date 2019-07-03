Биография Давида Сассоли

Начал свою карьеру в качестве журналиста в небольших газетах и информационных агентствах. Затем работал в римской редакции газеты Il Giorno, где в течение семи лет освещал политические события.

В 1992 году начал работать на телевидении в качестве новостного корреспондента программы TG3.