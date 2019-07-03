Биография Давида Сассоли

Итальянский журналист и политик, спикер Европарламента Давид-Мария Сассоли (David-Maria Sassoli) родился 30 мая 1956 года во Флоренции (Италия).
Изучал политологию в Университете Флоренции.
Начал свою карьеру в качестве журналиста в небольших газетах и информационных агентствах. Затем работал в римской редакции газеты Il Giorno, где в течение семи лет освещал политические события.
В 1992 году начал работать на телевидении в качестве новостного корреспондента программы TG3.
В 1992 году начал работать на телевидении в качестве новостного корреспондента программы TG3.
С 1999 года был специальным корреспондентом новостной программы TG1.
В последующем был ведущим новостей TG1, стал одним из самых известных и популярных журналистов в стране.
В 2007 года стал заместителем директора программы TG1.
В 2009 году был избран в Европейский парламент по списку Демократической партии. Занимал должность главы делегации Демократической партии.
В 2014 году был переизбран в Европарламент. 1 июля того же года был избран вице-президентом Европейского парламента.
В январе 2017 года вновь был переизбран на пост вице-президента Европарламента.
26 мая 2019 года он был вновь переизбран в Европарламент.
3 июля 2019 года Сассоли был избран спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года. По итогам второго тура голосования он набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников