Защита арестованного журналиста Гаджиева подаст жалобу в ЕСПЧ

МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Защита редактора дагестанского "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, подаст жалобу в Европейский суд после отказа Верховного суда республики удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения журналисту, заявил адвокат Арсен Шабанов.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. В среду, 3 июля, ВС Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги со своей карты на счета людей, которых подозревают в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. Сам Гаджиев свою вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.

"Мы планируем подавать кассационную жалобу, а также жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении Конвенции по правам человека", - сказал Шабанов журналистам.

После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста журналиста.

По словам адвокатов, обвинение Гаджиеву до сих пор не предъявлено.