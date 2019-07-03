УВКБ ООН и МОМ призвали провести расследование авиаудара под Триполи

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ) решительно осудили авиаудар по центру содержания нелегальных иммигрантов под ливийским Триполи, жертвами которого стали более 40 человек, и призвали провести расследование этой атаки.

"УВКБ и МОМ полагают, что необходимо провести всестороннее и независимое расследование, чтобы установить, как это произошло, кто в этом виноват, и привлечь этих лиц к ответственности. Координаты таких центров в Триполи хорошо известны воюющим сторонам, и им также известно, что находящиеся в районе Таджура люди – мирные граждане", - говорится в заявлении, размещенном на сайте УВКБ.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.

Ранее ливийская газета Al-Marsad со ссылкой на заявление главы оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии генерал-майора Мухаммада аль-Манфура сообщила, что ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призывают мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.