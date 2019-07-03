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РИА Новости

Климкин заявил, что не в обиде на Зеленского

Вчера, 14:10
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент страны Владимир Зеленский не общался с ним после инаугурации.
Ранее Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам. Климкин назвал конфликт с президентом "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей и заявил, что уходит в "политический отпуск".
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"Я с ним общался еще накануне инаугурации... за день до инаугурации. Больше он не говорил. Я пытался - звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом. Ну, будем считать, что тут эмоциональный контекст", - заявил Климкин в интервью изданию LIGA.net.
Он снова заявил, что во время подготовки ноты ответа РФ действовал в рамках своих полномочий. Климкин добавил, что реакцию президента считает эмоциональной и не держит обиды.
"Мы по определению, согласно конституции, действовали в рамках своих полномочий. Это полномочия МИД - вести дипломатическую переписку. Естественно, мы собирались проинформировать об этом президента - с соответствующими предложениями МИД. Но только действовать нужно было быстро. И для нас эти эмоции (Зеленского - ред.) были неожиданны. Есть ли у меня обида? Нет никакой обиды. Я понимаю, когда эмоции настоящие. Но я не понимаю, почему никто из администрации хотя бы не позвонил мне и не поинтересовался: а почему так, а почему такая аргументация (в ответе для России - ред.)?" - заявил Климкин.
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Он отметил, что в связи с этим принял решение уйти в "политический отпуск", обещает после отставки помогать новому президенту в тех вопросах, по которым его видение будет совпадать.
"Я считаю, что у меня есть идеи. Я открыт и готов помочь. И я понимаю, что новая команда имеет право на построение своей собственной политики и механизмов реализации внешней политики... Я принял решение пойти в свой "политический отпуск". Но я снова готов повторить: там, где это отвечает моим убеждениям и принципам - буду помогать власти. Но где не отвечает - буду очень активно мешать. Это тоже говорю абсолютно откровенно", - подчеркнул министр.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.
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