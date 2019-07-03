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РИА Новости

Россия заинтересована в успешной работе со странами, заявил Путин

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РФ заинтересована в успешной работе со странами, открыта для взаимовыгодного сотрудничества на условиях равноправия и невмешательства во внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"У вас важная и ответственная миссия - содействовать развитию отношений между представляемыми вами государствами и Россией. Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле вашего зрения. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы эта работа была успешной и, естественно, окажем всестороннюю поддержку всем вашим полезным начинаниям", - сказал Путин.
"Отмечу, Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права", - подчеркнул президент РФ.
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Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных наций, добавил он, Россия "вносит свой вклад в урегулирование острых региональных кризисов, в решение других насущных международных проблем".
"Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций и ограничений. Именно такими подходами руководствуемся при работе в Организации Объединенных наций, в ее отраслевых и региональных структурах, в других многосторонних форматах, в том числе в "группе двадцати", саммит которой совсем недавно прошел, как вы знаете, в Осаке", - отметил глава российского государства.
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