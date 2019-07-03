Россия заинтересована в успешной работе со странами, заявил Путин

"У вас важная и ответственная миссия - содействовать развитию отношений между представляемыми вами государствами и Россией. Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле вашего зрения. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы эта работа была успешной и, естественно, окажем всестороннюю поддержку всем вашим полезным начинаниям", - сказал Путин.

"Отмечу, Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права", - подчеркнул президент РФ.

"Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций и ограничений. Именно такими подходами руководствуемся при работе в Организации Объединенных наций, в ее отраслевых и региональных структурах, в других многосторонних форматах, в том числе в "группе двадцати", саммит которой совсем недавно прошел, как вы знаете, в Осаке", - отметил глава российского государства.