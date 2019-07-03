В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на режиссера Галданову

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в нападении на жительницу Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее режиссер Агния Галданова написала в Facebook пост о том, что двое мужчин избили ее в центре Москвы после словесной перепалки. Девушка рассказала, что когда она шла по улице, к ней подошли двое мужчин и поинтересовались, сколько она возьмет за секс. Девушка им грубо ответила. Тогда, по ее словам, они начали её бить. Никто из проходящих мимо не реагировал на избиение, машины объезжали место инцидента, отметила она.
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После вызвавшей резонанс записи следователи заинтересовались этим делом.
"Подозреваемые задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области", - сказала она.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Побои". Кроме того, в настоящее время подозреваемые доставлены в Москву.
Волк рассказала, что в полицию поступило сообщение от жительницы Москвы о том, что в ночь на 28 июня на улице Каретный ряд в Москве к ней подошли неизвестные, с которыми у неё произошёл словесный конфликт. Злоумышленники избили ее, после чего скрылись. Потерпевшая обратилась в больницу.