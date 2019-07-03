В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на режиссера Галданову

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Побои". Кроме того, в настоящее время подозреваемые доставлены в Москву.

Волк рассказала, что в полицию поступило сообщение от жительницы Москвы о том, что в ночь на 28 июня на улице Каретный ряд в Москве к ней подошли неизвестные, с которыми у неё произошёл словесный конфликт. Злоумышленники избили ее, после чего скрылись. Потерпевшая обратилась в больницу.