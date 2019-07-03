Глава Бурятии рассказал, как регион готовится противостоять паводку

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. К таким наводнениям, как в Иркутской области, не готов ни один регион, но в Бурятии, где ожидается повышение уровня рек из-за осадков, предприняты возможные меры для противостояния усилению паводка, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

В среду спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, прогнозируется повышение уровня воды в реках из-за осадков. Ранее правительство республики сообщило, что за минувшую неделю в связи с интенсивным выпадением осадков в регионе подтопило несколько домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно. Были введены режимы ЧС или "Повышенная готовность" на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ.

"К таким паводкам, как произошел в Иркутской области, не готов ни один регион. К такому нельзя подготовиться – можно минимизировать последствия, но полностью исключить их невозможно", – сказал Цыденов.

"У нас состоялось специальное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где мы приняли решения по упредительным мерам в особо угрожаемых затоплению населенных пунктах. Поэтому держим ситуацию на контроле, сами на низком старте. Если что-то будет развиваться в негативном ключе, будем соответственно реагировать", - отметил глава Бурятии.