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РИА Новости

Глава Бурятии рассказал, как регион готовится противостоять паводку

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов
© РИА Новости / Марк Агнор
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. К таким наводнениям, как в Иркутской области, не готов ни один регион, но в Бурятии, где ожидается повышение уровня рек из-за осадков, предприняты возможные меры для противостояния усилению паводка, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
В среду спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, прогнозируется повышение уровня воды в реках из-за осадков. Ранее правительство республики сообщило, что за минувшую неделю в связи с интенсивным выпадением осадков в регионе подтопило несколько домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно. Были введены режимы ЧС или "Повышенная готовность" на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ.
"К таким паводкам, как произошел в Иркутской области, не готов ни один регион. К такому нельзя подготовиться – можно минимизировать последствия, но полностью исключить их невозможно", – сказал Цыденов.
"У нас состоялось специальное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где мы приняли решения по упредительным мерам в особо угрожаемых затоплению населенных пунктах. Поэтому держим ситуацию на контроле, сами на низком старте. Если что-то будет развиваться в негативном ключе, будем соответственно реагировать", - отметил глава Бурятии.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь, 221 в больницах.
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Вчера, 09:30
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
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