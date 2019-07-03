Кириенко оценил результат работы проекта "Бережливая поликлиника"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал фантастическим результат работы проекта "Бережливая поликлиника", передает корреспондент РИА Новости.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется Минздравом РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" с октября 2016 года. Проект призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в регионах России. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость разработки стандарта "бережливых поликлиник". Он подчеркнул, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населенных пунктах

"Два года назад Минздрав запустил проект "Бережливая поликлиника". Надеялись, что 20-30% экономии это даст. В реальности - фантастический результат, потому что время ожидания пациента в очереди в ряде случае сократилось в 18-20 раз", - сказал Кириенко в среду на пленарном заседании форума "Производительность 360". Он добавил, что в результате реализации проекта эффективность работы врачей "повысилась раза в три".

Первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева также отметила, что "производительность в медицине есть". Повышение производительности, по ее словам, "должно быть", и одним из главных инструментов его достижения должно стать внедрение принципов бережливого производства.

Второй всероссийский форум "Производительность 360" проходит 2-3 июля в Нижнем Новгороде. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году форум собрал более 600 участников из большинства регионов РФ.