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РИА Новости

Кириенко оценил результат работы проекта "Бережливая поликлиника"

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал фантастическим результат работы проекта "Бережливая поликлиника", передает корреспондент РИА Новости.
Проект "Бережливая поликлиника" реализуется Минздравом РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" с октября 2016 года. Проект призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в регионах России. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость разработки стандарта "бережливых поликлиник". Он подчеркнул, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населенных пунктах
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"Два года назад Минздрав запустил проект "Бережливая поликлиника". Надеялись, что 20-30% экономии это даст. В реальности - фантастический результат, потому что время ожидания пациента в очереди в ряде случае сократилось в 18-20 раз", - сказал Кириенко в среду на пленарном заседании форума "Производительность 360". Он добавил, что в результате реализации проекта эффективность работы врачей "повысилась раза в три".
Первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева также отметила, что "производительность в медицине есть". Повышение производительности, по ее словам, "должно быть", и одним из главных инструментов его достижения должно стать внедрение принципов бережливого производства.
Второй всероссийский форум "Производительность 360" проходит 2-3 июля в Нижнем Новгороде. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году форум собрал более 600 участников из большинства регионов РФ.
Основная цель форума – выработка решений по расширению нацпроекта "Повышение производительности труда" за счет распространения на межрегиональном уровне лучших практик в сфере промышленности, поддержки занятости, государственного управления, а также здравоохранения и образования.
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
15 апреля, 08:51
На Сахалине расширили проект "Бережливая поликлиника"
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Сергей КириенкоРоссияОбщество
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