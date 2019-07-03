Путин отметил важность внедрения передовых технологий для экономики страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований является одним из ключевых факторов укрепления экономического потенциала регионов РФ и страны в целом, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийского форума "Производительность 360".

"Подчеркну: именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы", - говорится в приветствии главы государства участникам форума, которое зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В приветствии участникам отмечается, что форум зарекомендовал себя как "авторитетная и востребованная площадка" для обсуждения "целого комплекса проблем, связанных с повышением производительности труда, подготовкой квалифицированных специалистов, созданием новых современных рабочих мест".

"Сегодня в Нижнем Новгороде вновь собрались представители предпринимательского, экспертного сообщества, органов государственной власти, чтобы продолжить серьёзный профессиональный разговор, обменяться накопленным опытом наилучшими практиками... Уверен, что ваш форум пройдёт в деловом, конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь", - говорится в послании президента.