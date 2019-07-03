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РИА Новости

Путин отметил важность внедрения передовых технологий для экономики страны

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований является одним из ключевых факторов укрепления экономического потенциала регионов РФ и страны в целом, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийского форума "Производительность 360".
"Подчеркну: именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы", - говорится в приветствии главы государства участникам форума, которое зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
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В приветствии участникам отмечается, что форум зарекомендовал себя как "авторитетная и востребованная площадка" для обсуждения "целого комплекса проблем, связанных с повышением производительности труда, подготовкой квалифицированных специалистов, созданием новых современных рабочих мест".
"Сегодня в Нижнем Новгороде вновь собрались представители предпринимательского, экспертного сообщества, органов государственной власти, чтобы продолжить серьёзный профессиональный разговор, обменяться накопленным опытом наилучшими практиками... Уверен, что ваш форум пройдёт в деловом, конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь", - говорится в послании президента.
Второй всероссийский форум "Производительность 360" проходит 2-3 июля в Нижнем Новгороде. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году форум собрал более 600 участников из большинства регионов РФ. Основная цель форума – выработка решений по расширению нацпроекта "Повышение производительности труда" за счет распространения на межрегиональном уровне лучших практик в сфере промышленности, поддержки занятости, государственного управления, а также здравоохранения и образования.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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