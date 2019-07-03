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РИА Новости

Секретарь СНБО заявил, что не видит влияния Коломойского на Зеленского

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что не видит влияния украинского бизнесмена Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского.
В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
"Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа" - ред.)... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", - цитирует Данилюка издание "Украинская правда" в среду.
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет активы в металлургии, нефтехимии и медиа.
Ранее бизнесмен занимал должность губернатора Днепропетровской области, но был уволен в связи с конфликтом с украинскими властями, вызванным сменой руководства компании "Укртранснафта". Позже Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом и премьером Украины по поводу конфликтной ситуации вокруг компании.
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