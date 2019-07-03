Росавиация предложила альтернативные варианты возвращения россиян из Грузии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Росавиация опубликовала рекомендации российским авиакомпаниям, касающиеся возможных вариантов возвращения их пассажиров в Россию после ожидающегося прекращения их сообщения с Грузией после 7 июля, сообщается на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

"Росавиация во исполнение указа президента Российской Федерации В. В. Путина о временном запрете воздушных перевозок в Грузию, с целью обеспечения возвращения в Российскую Федерацию граждан, временно находящихся на территории Грузии, рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года", — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует провести всестороннее информирование о вариантах возвращения пассажиров домой. В том числе рекомендуется осуществить персональный контакт с каждым пассажиром с целью определения его намерений в отношении выезда с территории Грузии. Также Росавиация рекомендует предложить пассажирам перебронировать их вылет из Грузии на даты до 8 июля или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.