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РИА Новости

Росавиация предложила альтернативные варианты возвращения россиян из Грузии

Вчера, 12:46
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Росавиация опубликовала рекомендации российским авиакомпаниям, касающиеся возможных вариантов возвращения их пассажиров в Россию после ожидающегося прекращения их сообщения с Грузией после 7 июля, сообщается на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
"Росавиация во исполнение указа президента Российской Федерации В. В. Путина о временном запрете воздушных перевозок в Грузию, с целью обеспечения возвращения в Российскую Федерацию граждан, временно находящихся на территории Грузии, рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года", — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует провести всестороннее информирование о вариантах возвращения пассажиров домой. В том числе рекомендуется осуществить персональный контакт с каждым пассажиром с целью определения его намерений в отношении выезда с территории Грузии. Также Росавиация рекомендует предложить пассажирам перебронировать их вылет из Грузии на даты до 8 июля или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.
Кроме того, ведомство рекомендует повторно проинформировать о прекращении полетов после 7 июля и предложить осуществить возврат билетов или перебронирование на даты до 8 июля пассажиров с билетами на вылет из России в Грузию до 8 июля и с возвратом после 7 июля.
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