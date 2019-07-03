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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Панихиды по погибшим подводникам пройдут во всех мурманских храмах

Вчера, 12:12
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МУРМАНСК, 3 июл - РИА Новости. Панихиды и литии по погибшим подводникам пройдут во всех храмах Мурманской митрополии, говорится в сообщении Мурманской епархии.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате чего погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по погибшим дорогим нашим землякам - почившим воинам-подводникам", - говорится в сообщении.
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью подводников.
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"Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей Родине, принимает в свое сердце эту готовность "отдать свою жизнь за други своя". В этой постоянной готовности состоит все высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы. Пришел нежданный час испытания, и ребята до конца выполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей Родины", - говорится в сообщении епархии.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныНовости - Религия и мировоззрениерелигияМурманскОбщество
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