Панихиды по погибшим подводникам пройдут во всех мурманских храмах

МУРМАНСК, 3 июл - РИА Новости. Панихиды и литии по погибшим подводникам пройдут во всех храмах Мурманской митрополии, говорится в сообщении Мурманской епархии.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате чего погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.

"Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по погибшим дорогим нашим землякам - почившим воинам-подводникам", - говорится в сообщении.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью подводников.