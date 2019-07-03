Власти Петербурга окажут помощь и поддержку семьям погибших подводников

"Петербург с болью в сердце воспринял известие о гибели моряков-подводников. Трагедия унесла жизни полных сил и здоровья мужчин, настоящих офицеров, с честью исполнявших свой долг перед Родиной. Это большая потеря для нашей страны, для Военно-Морского флота. Среди погибших были и петербуржцы", - говорится в тексте соболезнования.

Беглов отметил, что власти города окажут помощь и поддержку семьям погибших моряков. "В эти тяжелые дни от имени правительства Санкт-Петербурга выражаю самые искренние и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Стойкости вам и сил! Город окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков", - подчеркнул он.