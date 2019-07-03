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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Власти Петербурга окажут помощь и поддержку семьям погибших подводников

Вчера, 12:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь и поддержку семьям моряков-подводников, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших.
"Петербург с болью в сердце воспринял известие о гибели моряков-подводников. Трагедия унесла жизни полных сил и здоровья мужчин, настоящих офицеров, с честью исполнявших свой долг перед Родиной. Это большая потеря для нашей страны, для Военно-Морского флота. Среди погибших были и петербуржцы", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов отметил, что власти города окажут помощь и поддержку семьям погибших моряков. "В эти тяжелые дни от имени правительства Санкт-Петербурга выражаю самые искренние и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Стойкости вам и сил! Город окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков", - подчеркнул он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 15 мая 2019
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Ранее врио губернатора сообщал, что команда моряков была закреплена за военной частью в Петербурге.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныАлександр БегловСанкт-Петербург
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