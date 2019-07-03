Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T09:14Z
https://ria.ru/20190703/1556149078.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Прокуратура нашла нарушения в тушении пожаров на Чукотке

Вчера, 09:14
220
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Чукотки нашла нарушения в работе комитета природных ресурсов и экологии, который должен обеспечивать тушение природных пожаров, и внесла представление главе региона, сообщает ведомство.
По данным "Авиалесоохраны", 1 июля на Чукотке тушили пожары на общей площади 10,5 тысячи гектаров. Ко 2 июля значительная площадь возгорания потушена. Класс пожарной опасности в регионе снизился. Власти сообщили о том, что ситуация стабилизировалась.
Лесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
26 июня, 10:41
В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями
"Установлено, что осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, координация и контроль деятельности учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета (природных ресурсов и экологии АО), организовано не в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, принимается недостаточно мер для тушения природных пожаров, плохо контролируется работа региональной "Базы авиационной охраны лесов", не приняты решения об увеличении группировки сил. Кроме того, силы и средства организаций, использующих лесные территории, с помощью которых можно тушить пожары, не соответствовали нормативам.
"Меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений с начала пожароопасного сезона 2019 года Комитетом не принимались, внеплановые проверки ... в лесах не организовывались и не проводились. В целях устранения выявленных нарушений прокурор округа главе региона внес представление, которое находится на рассмотрении", - отмечает прокуратура.
Про Заповедное Приамурье снимут цикл фильмов
13 июня, 07:45
В Приамурье локализовали лесной пожар с помощью взрывов
110001
Обсудить 0
ЧукоткаПроисшествия
Рекомендуем
Затопленную трассу на востоке Красноярского края закрыли для движения
РИА
Новости
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
В ХМАО будут судить машиниста грейдера, засыпавшего ребенка снегом
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Сибирские регионы готовы принять пострадавших от наводнения в Приангарье
Лента
новостей
Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России
Порт Пирей, Греция
Греция не намерена запрещать швартовку кораблей ВМФ России в своих портах
В Иркутске потушили крупный пожар на хлебных складах
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
В Ракке обнаружили массовое захоронение
Ситуация с лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Из-за паводка в Иркутской области погибли несколько тысяч голов скота
Владимир Джабаров
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о поддержке дипломатического урегулирования в Донбассе
СК завел дело после травмирования детей на карусели в Хабаровске
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Москву 4-5 июля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния