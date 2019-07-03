Прокуратура нашла нарушения в тушении пожаров на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Чукотки нашла нарушения в работе комитета природных ресурсов и экологии, который должен обеспечивать тушение природных пожаров, и внесла представление главе региона, сообщает ведомство.

По данным "Авиалесоохраны", 1 июля на Чукотке тушили пожары на общей площади 10,5 тысячи гектаров. Ко 2 июля значительная площадь возгорания потушена. Класс пожарной опасности в регионе снизился. Власти сообщили о том, что ситуация стабилизировалась.

"Установлено, что осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, координация и контроль деятельности учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета (природных ресурсов и экологии АО), организовано не в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, принимается недостаточно мер для тушения природных пожаров, плохо контролируется работа региональной "Базы авиационной охраны лесов", не приняты решения об увеличении группировки сил. Кроме того, силы и средства организаций, использующих лесные территории, с помощью которых можно тушить пожары, не соответствовали нормативам.