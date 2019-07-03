Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Власти Вологодской области опровергли сообщения о проблемах с проектом "Великий Устюг - родина Деда Мороза".

Ранее ряд СМИ сообщил, что резиденция Деда Мороза в Великом Устюге находится под угрозой ликвидации.

"По словам руководителя департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского, слухи о возможных трудностях успешного проекта, которые в последнее время разгораются в сети Интернет, не соответствуют действительности. Катализатором для споров стало решение о реорганизации культурно-просветительского центра "Дом Деда Мороза", - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Решение о реорганизации было принято для совершенствования системы управления проектом "Великий Устюг – родина Деда Мороза" за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Дед Мороз", добавили чиновники.

"Реорганизация "КПЦ "Дом Деда Мороза" не окажет негативного влияния на развитие коммерчески успешного проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Напротив, это даст толчок к его совершенствованию и развитию. В планах до 2025 года - реализация мер, способных решить главную проблему сезонности туристского потока на родину Деда Мороза", - сказал Осиповский, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, планируется реализация инвестпроектов на территории второй очереди вотчины Деда Мороза, там предусмотрено обустройство парковой зоны, создание маршрутов для активного отдыха, строительство аттракционов, аквапарка, кинотеатра, SPA-комплекса, гостиниц и домов для интерактивных площадок.

Также было принято решение увеличить площадь владений Деда Мороза с 42 до 90 гектаров. Кроме того, в обновленную концепцию проекта войдет расширение филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Проблему транспортной доступности поможет решить проект реконструкции аэропорта в Великом Устюге.