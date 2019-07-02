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РИА Новости
Тверская область

Руденя внес ряд предложений по развитию речного туризма

Вчера, 21:06
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 2 июл – РИА Новости. Власти Тверской области относятся к развитию туризма как к мультирегиональному проекту, который бы дал возможность не только развиваться одному региону в закрытом режиме, но и соседям, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"Порт "Завидово" мы будем использовать совместно с нашими коллегами из Ярославской области, отсюда можно будет дойти до Мышкина, Углича, Рыбинска. Это возможность обмена между регионами, увеличение туристического потока", - сказал глава региона, выступая на пленарном заседании прошедшего в Завидово национального туристского форума "Реки России".
По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, участники форума обсудили долгосрочное развитие туризма в России, роль субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализацию инвестиционного проекта "Волжское море".
Руденя внес ряд предложений по обеспечению эффективного развития российского речного туризма. В частности, инициативы касались подготовки квалифицированных сотрудников для отрасли, разработки комплекса мер по частичному субсидированию строительства или ремонта объектов туристической инфраструктуры, развитие туризма в зимнее время, когда заканчивается навигационный сезон.
Завидово
14 мая, 19:12
Руденя: Завидово — один из ключевых проектов Верхневолжья
Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Верхневолжье с 2013 года и уже признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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