В Подмосковье назвали муниципалитеты-рекордсмены по сданному жилью

"По итогам шести месяцев 2019 года больше всего введено в эксплуатацию жилья в Ленинском районе. На втором месте – Одинцовский городской округ. Такие позиции были и в аналогичном периоде 2018 года. На третьем месте в этом полугодии – Солнечногорский горокруг", – цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.