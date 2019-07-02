В Подмосковье назвали муниципалитеты-рекордсмены по сданному жилью

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области подвело итоги за полугодие по вводу построенного жилья, говорится в пресс-релизе ведомства.
"По итогам шести месяцев 2019 года больше всего введено в эксплуатацию жилья в Ленинском районе. На втором месте – Одинцовский городской округ. Такие позиции были и в аналогичном периоде 2018 года. На третьем месте в этом полугодии – Солнечногорский горокруг", – цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.
Отмечается, что площадь введенного жилья по итогам полугодия в Ленинском районе составила более 400 тысяч квадратных метров, в Одинцовском городском округе – 277 тысяч квадратных метров, а в Солнечногорском – 241,5 тысячи квадратных метров.-