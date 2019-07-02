ЕР проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции в регионах

Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров, вступило в силу 1 июля. Теперь размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно вестись так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".