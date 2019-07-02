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РИА Новости

ЕР проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции в регионах

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Единая Россия" проверит, насколько в регионах РФ соблюдаются новые правила продажи молока и молочных продуктов, сообщает пресс-служба единороссов.
Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров, вступило в силу 1 июля. Теперь размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно вестись так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".
"Во всех регионах для проверки соблюдения правил реализации молочной продукции будут сформированы мониторинговые группы, в которые войдут координаторы партпроекта (партпроект ЕР "Народный контроль" - ред.) в субъектах, председатели и члены региональных общественных советов, активисты "Народного контроля", а также представители контрольно-надзорных органов. Проверки будут проводиться в период с июля по август", - цитирует пресс-служба единороссов слова координатора партпроекта "Народный контроль", депутата Госдумы Анны Кувычко.
Кувычко добавила, что в конце лета будут подведены итоги мониторинга, они будут направлены в Роспотребнадзор.
Партпроект ЕР "Народный контроль" направлен на повышение информированности общества в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства отечественной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
1 июля, 12:10
Онищенко прокомментировал изменение правил продажи молочной продукции
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Единая РоссияРоссияОбщество
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