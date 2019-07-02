В Донбассе сбили беспилотник миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу на участке отвода сил в районе населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во вторник в пресс-службе миссии ОБСЕ.

"Когда БПЛА пролетал над районом между передовыми позициями вооруженных сил Украины и вооруженных формирований (на участке отвода сил и средств у Золотого - ред.),… наблюдатели слышали не менее пяти очередей из стрелкового оружия на расстоянии около одного-двух километров к северо-северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА", - сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

В пресс-службе уточнили, что сразу после того, как были выпущены эти очереди, команда СММ потеряла контроль над беспилотником. По оценке наблюдателей, БПЛА, "вероятно, подстрелили из стрелкового оружия" и летательный аппарат потерпел крушение. "Патруль СММ покинул этот район. Вернуть БПЛА не удалось", - добавили в пресс-службе миссии.