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РИА Новости

В Донбассе сбили беспилотник миссии ОБСЕ

Вчера, 16:21
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу на участке отвода сил в районе населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во вторник в пресс-службе миссии ОБСЕ.
"Когда БПЛА пролетал над районом между передовыми позициями вооруженных сил Украины и вооруженных формирований (на участке отвода сил и средств у Золотого - ред.),… наблюдатели слышали не менее пяти очередей из стрелкового оружия на расстоянии около одного-двух километров к северо-северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА", - сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.
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В пресс-службе уточнили, что сразу после того, как были выпущены эти очереди, команда СММ потеряла контроль над беспилотником. По оценке наблюдателей, БПЛА, "вероятно, подстрелили из стрелкового оружия" и летательный аппарат потерпел крушение. "Патруль СММ покинул этот район. Вернуть БПЛА не удалось", - добавили в пресс-службе миссии.
Как заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, атаку на беспилотник совершили украинские силовики. "По приказу командира 54 бригады ВСУ Майстренко из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат спецмиссии ОБСЕ", - сказал Филипоненко во вторник на брифинге.
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