В Иркутскую область прибыл мобильный госпиталь ФМБА

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России прибыл в Иркутскую область для оказания медицинской помощи населению районов, пострадавших от паводков, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

Мобильный госпиталь укомплектован восемью машинами: операционной, двумя перевязочными, штабом-диспетчерской, автобусами для перевозки членов медицинского отряда и необходимыми лекарственными препаратами.

"На сегодняшний день подразделения госпиталя разворачиваются в Тулуне и Нижнеудинске. В Тулуне работает терапевтическая служба, ею проводится большой объем работы по организации вакцинации, осмотру населения перед прививками. Наши врачи работают рядом со специалистами госпиталя. В Нижнеудинске, где был затоплен основной корпус больницы, в котором ранее находились родильное, хирургическое отделения и реанимация, в настоящее время находится подразделение госпиталя, которое будет обеспечивать хирургическую и реанимационную помощь. Будут задействованы и наши специалисты и оборудование", - сказала Голенецкая, слова которой приводит пресс-служба правительства региона.

Вместе с техникой в зону стихийного бедствия прибыл сводный медицинский отряд, его возглавил руководитель ФМБА России Владимир Уйба. В составе отряда 41 специалист, в том числе хирурги, терапевты, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, врачи скорой медицинской помощи, медицинские сестры, фельдшеры и водители.

Сводный медицинский отряд ФМБА России был направлен в Иркутскую область в соответствии с решением правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций по распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Работа медиков продлится до особого распоряжения.