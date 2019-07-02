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РИА Новости

Зеленский взял под личный контроль расследование взрыва под Днепром

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование взрыва на детской площадке в Днепропетровской области, сообщил временно исполняющий обязанности председателя областной администрации Дмитрий Батура.
Ранее пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что шестеро детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области. Полиция проводит расследование по двум статьям.
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"Сейчас пострадавшим от взрыва предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии", - цитирует Батуру пресс-служба областной администрации.
По словам главврача Днепропетровской детской областной больницы Александра Хитрика, четверых пострадавших прооперировали. "Двое ребят - в реанимации в тяжелом состоянии. У них минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали. Еще четверо детей в состоянии различной тяжести - в травматологии. У них переломы и осколочные ранения. Двоих из них также прооперировали", - сообщил Хитрик.
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Владимир ЗеленскийДнепропетровская областьВ мире
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