Зеленский взял под личный контроль расследование взрыва под Днепром

Ранее пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что шестеро детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области. Полиция проводит расследование по двум статьям.

"Сейчас пострадавшим от взрыва предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии", - цитирует Батуру пресс-служба областной администрации.

По словам главврача Днепропетровской детской областной больницы Александра Хитрика, четверых пострадавших прооперировали. "Двое ребят - в реанимации в тяжелом состоянии. У них минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали. Еще четверо детей в состоянии различной тяжести - в травматологии. У них переломы и осколочные ранения. Двоих из них также прооперировали", - сообщил Хитрик.