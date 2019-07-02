В Иркутскую область направили медицинский отряд ФМБА

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для усиления медицинских организаций в зону ЧС в Иркутской области направлен медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и мобильные операционные, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"В целях усиления медицинских организаций региона в зоне ЧС в Иркутской области направлен сводный медицинский отряд ФМБА России в составе 32 специалистов, оснащенных мобильными медицинскими, в том числе мобильными операционными комплексами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иркутская область полностью обеспечена иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических противоэпидемических мероприятий: из резерва Минздрава поставлены вакцины против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне, препарат для профилактики возникновения сальмонеллеза и дизентерии.

В районные больницы вакцины доставляют вертолетом, также подготовлены списки подлежащих вакцинации. По данным пресс-службы, на месте работают 22 прививочные бригады, организовано аудиоинформирование о вакцинации.

Медики работают во всех пунктах временного размещения пострадавших, есть достаточный запас лекарственных препаратов и медизделий, продуктов питания и питьевой бутилированной воды, также осуществляется подвоз воды для технических нужд.

В Минздраве отметили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе ЧС стабильная, находится на контроле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.