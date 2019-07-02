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РИА Новости

В Иркутскую область направили медицинский отряд ФМБА

Вчера, 16:03
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для усиления медицинских организаций в зону ЧС в Иркутской области направлен медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и мобильные операционные, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"В целях усиления медицинских организаций региона в зоне ЧС в Иркутской области направлен сводный медицинский отряд ФМБА России в составе 32 специалистов, оснащенных мобильными медицинскими, в том числе мобильными операционными комплексами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Иркутская область полностью обеспечена иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических противоэпидемических мероприятий: из резерва Минздрава поставлены вакцины против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне, препарат для профилактики возникновения сальмонеллеза и дизентерии.
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В районные больницы вакцины доставляют вертолетом, также подготовлены списки подлежащих вакцинации. По данным пресс-службы, на месте работают 22 прививочные бригады, организовано аудиоинформирование о вакцинации.
Медики работают во всех пунктах временного размещения пострадавших, есть достаточный запас лекарственных препаратов и медизделий, продуктов питания и питьевой бутилированной воды, также осуществляется подвоз воды для технических нужд.
В Минздраве отметили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе ЧС стабильная, находится на контроле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 200 человек, за медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек. По информации спасательного ведомства, погибли 18 человек.
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Паводок в Иркутской областиМинистерство здравоохранения РФФедеральное медико-биологическое агентство РФИркутская областьОбщество
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