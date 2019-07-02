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РИА Новости

Путин 3 июля примет верительные грамоты у 18 послов

Вчера, 15:47
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 июля примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов, в том числе, Белоруссии, Турции, Греции, Южной Кореи, Афганистана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Третьего июля 2019 года президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты главе российского государства вручат Дэни Калуме Нумби из ДР Конго, Мохамед Йонгаво из Сьерра-Леоне, Товар да Силва Нунес из Бразилии, Алемайеху Тегену Аргау из Эфиопии, Владимир Семашко из Белоруссии.
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Также грамоты Путину передадут Альба Асусена Торрес Мехия из Никарагуа, Мехмет Самсар из Турции, Томислав Цар из Хорватии, Аликбек Джекшенкулов из Киргизии, Клеменс Хандуукеме Кашуупулва из Намибии, Хамед Хамуни из Мавритании, Мохаммад Латиф Баханд из Афганистана.
Президенту также вручат верительные грамоты Тасия Афанасиу из Греции, Ли Сок Пэ из Кореи, Андреас Зинонос из Кипра, Лиллиам Родригес Хименес из Коста-Рики, Луи Сильвестр Радегонд из Республики Сейшельские Острова, Чандапива Нтета из Ботсваны.
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