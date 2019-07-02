Открытое горение в бывшем цехе "Уралмашзавода" ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории "Уралмашзавода", информирует региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в кабельном канале в одном из цехов, не принадлежащих заводу, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Эвакуированы были 20 человек, пострадавших нет.

"В 15.07 (13.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение в кабельном канале одного из арендованных цехов на территории "Уралмашзавода", – говорится в сообщении.

Как ранее уточнил РИА Новости источник, пожар произошел в здании, которое сейчас находится в собственности УК "Теплоэнергосервис".