Открытое горение в бывшем цехе "Уралмашзавода" ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории "Уралмашзавода", информирует региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар возник в кабельном канале в одном из цехов, не принадлежащих заводу, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Эвакуированы были 20 человек, пострадавших нет.
"В 15.07 (13.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение в кабельном канале одного из арендованных цехов на территории "Уралмашзавода", – говорится в сообщении.
Как ранее уточнил РИА Новости источник, пожар произошел в здании, которое сейчас находится в собственности УК "Теплоэнергосервис".
"Уралмашзавод" – одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России. В настоящее время завод производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, цементной промышленности, энергетической отрасли, подъемно-транспортное, гидротурбинное и другое оборудование.