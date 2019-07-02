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РИА Новости

Открытое горение в бывшем цехе "Уралмашзавода" ликвидировали

Вчера, 14:07
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории "Уралмашзавода", информирует региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар возник в кабельном канале в одном из цехов, не принадлежащих заводу, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Эвакуированы были 20 человек, пострадавших нет.
"В 15.07 (13.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение в кабельном канале одного из арендованных цехов на территории "Уралмашзавода", – говорится в сообщении.
Как ранее уточнил РИА Новости источник, пожар произошел в здании, которое сейчас находится в собственности УК "Теплоэнергосервис".
"Уралмашзавод" – одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России. В настоящее время завод производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, цементной промышленности, энергетической отрасли, подъемно-транспортное, гидротурбинное и другое оборудование.
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