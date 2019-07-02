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РИА Новости

Армия перебросит в затопленное Приангарье тяжелую технику

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкРазрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. 30 июня 2019
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. 30 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России перебросят из Барнаула и Новосибирска в затопленную из-за паводка Иркутскую область тяжелую инженерную технику, а именно шесть механизированных мостов.
"Три механизированных моста из состава алтайского мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО будут переброшены сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Барнаула в Братск. Столько же мостов от кузбасского мотострелкового соединения доставят с аэродрома Толмачево под Новосибирском", - сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Тяжелый механизированный мост ТММ-3 на базе грузового автомобиля "КрАЗ" позволяет колесной и гусеничной технике весом до 60 тонн преодолевать препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров. Также мост может быть использован в качестве пристани для плавающей инженерной техники - барж, плотов, паромов и для сопряжения с наплавной частью моста.
В зону бедствия уже направлены около тысячи военных, первая группа которых прибыла в Тулун 1 июля, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Руководит группировкой командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
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Более 750 человек пострадали, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тысяч жителей. В регионе действует режим ЧС.
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