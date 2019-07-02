Российские медики выяснили, как лучше проводить реабилитацию после инсульта

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Ученые из России и Германии разработали оптимальную стратегию по стимуляции мозга пациента после инсульта, которая учитывает индивидуальные особенности работы их нервной системы. Ее описание и первые результаты опытов были представлены в журнале Ученые из России и Германии разработали оптимальную стратегию по стимуляции мозга пациента после инсульта, которая учитывает индивидуальные особенности работы их нервной системы. Ее описание и первые результаты опытов были представлены в журнале Frontiers in Neurology.

"Долгое время считалось, что когда одному полушарию плохо, то второе, вместо того, чтобы ему помогать, подавляет его еще больше. Поэтому подавление его активности я должно помогать восстановлению пострадавшей стороны мозга. Однако дело в том, что далеко не у всех пациентов после инсульта работает именно эта схема", — рассказывает Мария Назарова из Института когнитивных нейронаук ВШЭ в Москве.

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, пока остаются главной причиной смерти на глобальном уровне. Каждый год от них умирают около 17 миллионов человек, причем у большинства подобные проблемы возникают из-за гипертонии — стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

Клетки тела человека и других живых существ нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни. Многие из них могут прожить достаточно большое время без кислорода, несколько десятков минут или даже часов, однако в конечном итоге его недостаток приведет к разрушению митохондрий, клеточных "энергостанций", и другим нарушениям в работе клеток, что вызовет их массовую гибель.

Наиболее уязвимы в этом отношении клетки мозга – наступление кислородного голодания уже через несколько минут вызывает очень серьезные последствия, которые, как правило, невозможно обратить. Подобные изменения могут происходить как во время "больших" инсультов, так и при менее серьезных проблемах с работой кровеносных сосудов мозга.

Поэтому, как отмечают Назарова и ее коллеги, даже если кровоток удается восстановить, гибель многих нейронов приводит к тому, что человек теряет дар речи, становится частично парализованным и испытывает массу других проблем. Многие из них, благодаря тому, что мозг обладает способностью "перепрофилировать" выжившие цепочки нейронов, можно восстановить при помощи специальных методик стимуляции и реабилитации.

К примеру, как отмечает пресс-служба ВШЭ, сегодня медики активно используют для этих целей генераторы электрических и магнитных полей, стимулирующие отдельные области мозга, усиливая или подавляя их активность. Некоторым пациентам эти приемы помогают особенно эффективно, избавляя их почти от всех последствий инсультов, а в других случаях они на них вообще не действуют.

Российские исследователи и их зарубежные коллеги выяснили, почему это так, проанализировав то, как инсульт влияет на работу всего мозга в целом и изучив истории болезни многих пациентов.

Они пришли к выводу, что неудачи в работе текущих методик реабилитации жертв инсультов связаны с тем, что они не учитывают то, как взаимодействуют друг с другом полушария мозга и как разные типы повреждений нервной ткани влияют на них.

Вдобавок, они не включают в себя информацию по тому, как устроены крупнейшие цепочки нейронов, как его самые большие отделы связаны между собой и при каких условиях мозг становится максимально пластичным и готовым поменять свою работу.