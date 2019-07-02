У берегов Крыма яхта села на мель

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. У берегов Крыма в районе бухты Капсель на мель села яхта, на место происшествия отправлена группа спасателей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Информация о происшествии в районе города Судак на юго-востоке полуострова поступила в ночь на вторник.
"Сегодня утром начаты работы по снятию судна с мели. К месту направлена группа водолазов для проведения подводных обследований на предмет повреждений судна с целью дальнейшего принятия решений по оказанию помощи", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн села на мель на расстоянии около 200 метров от берега. Видимых повреждений судна нет, владелец, житель города Севастополь, от эвакуации отказался, в медицинской помощи не нуждается.
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