У берегов Крыма яхта села на мель

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. У берегов Крыма в районе бухты Капсель на мель села яхта, на место происшествия отправлена группа спасателей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Информация о происшествии в районе города Судак на юго-востоке полуострова поступила в ночь на вторник.

"Сегодня утром начаты работы по снятию судна с мели. К месту направлена группа водолазов для проведения подводных обследований на предмет повреждений судна с целью дальнейшего принятия решений по оказанию помощи", - сказал журналистам Шахов.