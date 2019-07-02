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РИА Новости

Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины

00:56
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© РИА Новости / Игорь КостинЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Игорь Костин
Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает минский процесс неэффективным видом переговоров, стране нужно начать диалог с Россией.
"Я всегда заявлял, что минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе", - сказал Кравчук в эфире украинского телеканала NewsOne в понедельник.
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По его словам, минский процесс не совершенен по своей сути, он используется как ширма, чтобы прикрывать свои настоящие намерения.
"Я выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну", - добавил Кравчук, отметив, что не нужно винить Украину в бездействии, по его мнению, РФ "тоже не идет навстречу".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Власти РФ не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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