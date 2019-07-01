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РИА Новости

Козак не видит необходимость в ручном регулировании розничных цен на бензин

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак выразил надежду, что правительство РФ в четверг одобрит законопроект, корректирующий демпферный механизм, который позволит сдерживать цены на топливо в долгосрочной перспективе.
Соглашения властей РФ и нефтяных компаний по стабилизации рынка топлива, подписанные в прошлом году и действовавшие до 30 июня, решено не продлевать. Теперь сдерживать рост цен на бензин, независимо от наличия соглашений, будут специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, поясняли в Минфине.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
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Козак считает ситуацию на рынке топлива в России стабильной
Суть демпфирующего механизма в общих чертах состоит в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли. Сейчас на законодательном уровне планируется изменить ряд его параметров, чтобы механизм работал более корректно.
"Подготовлен соответствующий законопроект, согласован всеми федеральными исполнительными органами власти, внесен в правительство. Надеюсь, что в четверг мы его одобрим и внесем в Госдуму", - сказал Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Он отметил, что проект закона предусматривает снижение установленных условных значений средней оптовой цены, которая необходима для контроля за ценовой ситуацией на рынке и для исчисления соответствующего демпфера за бензин с 56 до 51 тысячи, за дизель с 50 до 46.
"Предусмотрена индексация этой цены отсечения на уровне инфляции на будущее на продолжительный период, чтобы сдерживание цен, которое мы наметили обеспечить в долгосрочном периоде, обеспечить возможность компаниям планировать свою работу. Таким образом, с учетом поправок... есть уверенность, что необходимости дальнейшего ручного управления с помощью индивидуальных соглашений нет", - сказал Козак.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Цены на нефтьДмитрий КозакРоссияЭкономика
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