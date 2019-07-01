Козак не видит необходимость в ручном регулировании розничных цен на бензин

ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак выразил надежду, что правительство РФ в четверг одобрит законопроект, корректирующий демпферный механизм, который позволит сдерживать цены на топливо в долгосрочной перспективе.

Соглашения властей РФ и нефтяных компаний по стабилизации рынка топлива, подписанные в прошлом году и действовавшие до 30 июня, решено не продлевать. Теперь сдерживать рост цен на бензин, независимо от наличия соглашений, будут специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, поясняли в Минфине.

Суть демпфирующего механизма в общих чертах состоит в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли. Сейчас на законодательном уровне планируется изменить ряд его параметров, чтобы механизм работал более корректно.

"Подготовлен соответствующий законопроект, согласован всеми федеральными исполнительными органами власти, внесен в правительство. Надеюсь, что в четверг мы его одобрим и внесем в Госдуму", - сказал Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Он отметил, что проект закона предусматривает снижение установленных условных значений средней оптовой цены, которая необходима для контроля за ценовой ситуацией на рынке и для исчисления соответствующего демпфера за бензин с 56 до 51 тысячи, за дизель с 50 до 46.