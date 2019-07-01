В российских музеях достаточно посетителей, считает искусствовед

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Результаты опроса "Левада-центра", согласно которым более половины россиян не посещают музеи, относительны, музеи не испытывают недостатка посетителей, они полны, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член президиума Российской академии художеств и искусствовед Андрей Золотов.
Ранее "Левада-центр" опубликовал опрос, в котором на вопрос "Как часто вы ходите в театры, консерватории, музеи?" более половины россиян (55%) ответили, что никогда, как и на вопрос "Как часто вы читаете художественную литературу?" почти треть россиян (28%) дала такой же ответ.
"Я удивлен. Я бываю в музеях много и часто, музеи полны... Все опросы относительны. У меня лично нет ощущения, что люди стали меньше ходить в музеи. Сейчас и музеи, и концертные залы полны. Я не могу спорить с цифрами, но они меня удивляют. С другой стороны, наша страна велика", - сказал Золотов.
Он отметил, что культурная сфера жизни не поддается оценке в цифрах, и добавил, что в целом музеи активно занимаются привлечением публики.