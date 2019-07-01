В российских музеях достаточно посетителей, считает искусствовед

"Я удивлен. Я бываю в музеях много и часто, музеи полны... Все опросы относительны. У меня лично нет ощущения, что люди стали меньше ходить в музеи. Сейчас и музеи, и концертные залы полны. Я не могу спорить с цифрами, но они меня удивляют. С другой стороны, наша страна велика", - сказал Золотов.