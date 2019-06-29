Макрон рассказал о переговорах с Путиным

"С президентом Путиным мы обсудили разные кризисы, о которых я только что сказал, в том числе на Украине. Я хотел бы, чтобы мы продвинулись конкретно в ближайшие недели, чтобы на уровне глав государств и правительств провести встречи в "нормандском формате"", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.