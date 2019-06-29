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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Макрон рассказал о переговорах с Путиным

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что обсудил на встрече в Осаке с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине и сообщил, что в ближайшие недели запланирована их новая двусторонняя встреча.
"С президентом Путиным мы обсудили разные кризисы, о которых я только что сказал, в том числе на Украине. Я хотел бы, чтобы мы продвинулись конкретно в ближайшие недели, чтобы на уровне глав государств и правительств провести встречи в "нормандском формате"", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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Встречи с Трампом, Макроном и Мэй. Первый день Путина на G20
Вместе с тем он подчеркнул, что не надо проводить встречу в "нормандском формате" только ради встречи. "Я об этом сказал очень четко президенту Путину. Это предполагает, что произойдет эволюция по принятым позициям", - добавил французский лидер.
"Наши команды, как и наши министры, встретятся, чтобы продолжить беседу в последующие недели. И мы в последующие недели будем иметь новую встречу с президентом Путиным по этим вопросам", - добавил Макрон.
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Саммит G20 в ОсакеЭммануэль МакронВладимир ПутинВ мире
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