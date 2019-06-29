Власти США ожидают снижения числа нелегальных пересечений границы на 25%

Макалинан в пятницу открыл новый временный центр содержания для детей и семей в Юме, штат Аризона. В последнее время администрацию президента Дональда Трампа резко критикуют демократы и общественные организации за условия содержания иммигрантов. Лагеря для задержанных переполнены, условия в них часто антисанитарные, дети содержатся отдельно от родителей. Не менее семи детей скончались за последнее время в подобных центрах. При этом за последние два месяца сменилось руководство МВБ и подчиняющихся ему таможенно-пограничных ведомств ICE и CBP, все руководители пока что работают с приставкой "и.о."