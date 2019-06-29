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РИА Новости

Власти США ожидают снижения числа нелегальных пересечений границы на 25%

02:22
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© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США. Архивное фото
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
© AP Photo / Guillermo Arias
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США ожидает, что в июне на американскую территорию нелегально проникнет на 25% меньше мигрантов, чем в предыдущие месяцы, заявил журналистам и.о. министра Кевин Макалинан.
"Наши инициативы начинают сказываться", - сказал он.
В предыдущие несколько месяцев число нелегальных пересечений границы превышало 100 тысяч в месяц. При этом в жаркие летние месяцы этот показатель традиционно падает.
Макалинан в пятницу открыл новый временный центр содержания для детей и семей в Юме, штат Аризона. В последнее время администрацию президента Дональда Трампа резко критикуют демократы и общественные организации за условия содержания иммигрантов. Лагеря для задержанных переполнены, условия в них часто антисанитарные, дети содержатся отдельно от родителей. Не менее семи детей скончались за последнее время в подобных центрах. При этом за последние два месяца сменилось руководство МВБ и подчиняющихся ему таможенно-пограничных ведомств ICE и CBP, все руководители пока что работают с приставкой "и.о."
Конгресс в четверг принял и отправил на подпись Трампу законопроект по неотложным мерам охраны границы объемом в 4,6 миллиарда долларов. Предполагается, что новые средства помогут улучшить условия содержания мигрантов, преимущественно детей.
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