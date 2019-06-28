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РИА Новости

На участке Филевской линии московского метро восстановили движение

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный поезд московского метро "Москва"
Обновленный поезд московского метро Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Обновленный поезд московского метро "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" Филевской линии московского метрополитена, где ранее упало дерево, восстановлено, сообщает Мосметро в Twitter.
Ранее сообщалось, что на Филевской линии метро между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. В связи с этим движение было приостановлено от "Кунцевской" и "Багратионовской".
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"На Филёвской линии восстановлено движение поездов на участке "Кунцевская" - "Багратионовская"", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена, службы подземки "незамедлительно прибыли на место, очистили путь и проверили исправность устройств". Как рассказали агентству, пассажиров остановившихся поездов высадили на ближайших станциях.
"Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров вели информирование об альтернативных маршрутах наземного транспорта у станций "Александровский сад", "Киевская", "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии",- отметили в пресс-службе.
Как пояснили в московском метро, этот случай не повлиял на безопасность движения.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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