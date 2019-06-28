На участке Филевской линии московского метро восстановили движение

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" Филевской линии московского метрополитена, где ранее упало дерево, восстановлено, сообщает Мосметро в Движение поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" Филевской линии московского метрополитена, где ранее упало дерево, восстановлено, сообщает Мосметро в Twitter

Ранее сообщалось, что на Филевской линии метро между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. В связи с этим движение было приостановлено от "Кунцевской" и "Багратионовской".

"На Филёвской линии восстановлено движение поездов на участке "Кунцевская" - "Багратионовская"", - говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена, службы подземки "незамедлительно прибыли на место, очистили путь и проверили исправность устройств". Как рассказали агентству, пассажиров остановившихся поездов высадили на ближайших станциях.

"Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров вели информирование об альтернативных маршрутах наземного транспорта у станций "Александровский сад", "Киевская", "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии",- отметили в пресс-службе.