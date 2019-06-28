Рябков рассказал о российско-иранской схеме "нефть в обмен на товары"

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Российско-иранская схема "нефть в обмен на товары" работает, важно, что страны уходят от долларовой зависимости, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы работаем с Ираном давно и очень плотно по всем направлениям, особенно в сфере практического сотрудничества в атомной сфере. Мы на много шагов впереди всех остальных участников СВПД. Что касается нашей политической поддержки целостности СВПД и необходимости его сохранения - это бесспорный факт", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.

Он отметил, что товарооборот между РФ и Ираном растёт, у стран есть ряд крупных проектов в энергетике, железнодорожном транспорте, поставках сельхозпродукции.

"Если говорить о схеме "нефть в обмен на товары", то надо понимать, что рынок углеводородов сейчас довольно сбалансирован, поэтому избыточные объёмы реализовывать сложно. Есть определённая тематика, связанная с дисконтами и ценами, в любом случае, эта схема работает тоже и, по большому счёту, она бартерная, и самое главное в ней, что мы уходим от постоянной угрозы попадания под волюнтаристские американские меры по ограничению долларовых транзакций. Вообще понимание необходимости защищаться от доллара, все шире проникает в международное сообщество", - сказал замминистра.

По его словам, Москва слышала определённые вопросы от отдельных стран ЕС о том, что могла бы сделать Россия дополнительно, чтобы обеспечить интересы Ирана в рамках СВПД.