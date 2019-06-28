Республиканцы заблокировали проект об ограничении полномочий Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Республиканское большинство в сенате США заблокировало законопроект, ограничивающий полномочия президента Дональда Трампа по началу военных действий против Ирана без соответствующего одобрения конгресса, свидетельствуют данные идущего в сенате голосования.

Для прохождения законопроекта в его поддержку требовалось 60 голосов из 100. К настоящему времени против него уже проголосовали 41 человек, за - 45. Трансляцию ведет интернет-сайт канала C-Span

Заседание сената по законопроекту началось около 5 утра, и, хотя голосование еще продолжается, очевидно, что инициатива уже не наберет достаточных для ее прохождения голосов. В нынешнем составе сената конгресса США республиканцы составляют большинство, им принадлежит 53 кресла из 100, у демократов – 45, еще 2 сенатора – независимы от ведущих партий.

В случае его принятия, законопроект должен был быть включен в качестве дополнения к утвержденному накануне оборонному бюджету США на 2020 финансовый год.

Соавтором законопроекта выступил сенатор Тим Кейн, считающий необходимым ограничить полномочия президента Дональда Трампа по началу военных действий против Ирана без соответствующего одобрения конгресса. Он заявил, что на прошлой неделе США были "в 10 минутах от войны" и что его законопроект поможет конгрессу воспрепятствовать втягиванию США в "ненужную войну на Ближнем Востоке".