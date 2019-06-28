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РИА Новости

Республиканцы заблокировали проект об ограничении полномочий Трампа

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Республиканское большинство в сенате США заблокировало законопроект, ограничивающий полномочия президента Дональда Трампа по началу военных действий против Ирана без соответствующего одобрения конгресса, свидетельствуют данные идущего в сенате голосования.
Для прохождения законопроекта в его поддержку требовалось 60 голосов из 100. К настоящему времени против него уже проголосовали 41 человек, за - 45. Трансляцию ведет интернет-сайт канала C-Span.
Заседание сената по законопроекту началось около 5 утра, и, хотя голосование еще продолжается, очевидно, что инициатива уже не наберет достаточных для ее прохождения голосов. В нынешнем составе сената конгресса США республиканцы составляют большинство, им принадлежит 53 кресла из 100, у демократов – 45, еще 2 сенатора – независимы от ведущих партий.
В случае его принятия, законопроект должен был быть включен в качестве дополнения к утвержденному накануне оборонному бюджету США на 2020 финансовый год.
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Соавтором законопроекта выступил сенатор Тим Кейн, считающий необходимым ограничить полномочия президента Дональда Трампа по началу военных действий против Ирана без соответствующего одобрения конгресса. Он заявил, что на прошлой неделе США были "в 10 минутах от войны" и что его законопроект поможет конгрессу воспрепятствовать втягиванию США в "ненужную войну на Ближнем Востоке".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявлял, что одобрил удар по Ирану в отместку за сбитый разведывательный беспилотник США, но в последний момент передумал и отменил приказ.
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