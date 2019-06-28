В Подмосковье устраняют последствия сильного ливня

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Аномальный ливень прошел в Московской области 28 июня. Андрей Воробьев дал поручение министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину и министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Гержику оперативно устранить последствия осадков. Об этом сообщил телеканал " Аномальный ливень прошел в Московской области 28 июня. Андрей Воробьев дал поручение министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину и министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Гержику оперативно устранить последствия осадков. Об этом сообщил телеканал " 360 ".

В министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что уже привели в готовность все силы и средства аварийно-восстановительной службы области.

"В самых проблемных местах, подвергшихся подтоплению, в течение следующих трех часов будут развернуты мобильные перекачивающие станции мощностью от 50 до 1000 кубических метров в час", ‒ заявил Хромушин, добавив, что данная процедура позволит за несколько часов ликвидировать подтопления.

Одним из самых сильных стало подтопление около аэропорта Шереметьево. Всего в регионе за сутки выпало почти 45 миллиметров осадков.

"Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке дороги технические службы аэропорта Шереметьево проводят откачку воды с использованием высокопроизводительных помповых насосов", ‒ сообщили в пресс-службе аэропорта.