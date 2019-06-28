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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье устраняют последствия сильного ливня

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / Валерий МельниковЛиквидация последствий ливневых дождей в районе аэропорта Шереметьево. 28 июня 2019
Ликвидация последствий ливневых дождей в районе аэропорта Шереметьево. 28 июня 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Аномальный ливень прошел в Московской области 28 июня. Андрей Воробьев дал поручение министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину и министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Гержику оперативно устранить последствия осадков. Об этом сообщил телеканал "360".
В министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что уже привели в готовность все силы и средства аварийно-восстановительной службы области.
"В самых проблемных местах, подвергшихся подтоплению, в течение следующих трех часов будут развернуты мобильные перекачивающие станции мощностью от 50 до 1000 кубических метров в час", ‒ заявил Хромушин, добавив, что данная процедура позволит за несколько часов ликвидировать подтопления.
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Одним из самых сильных стало подтопление около аэропорта Шереметьево. Всего в регионе за сутки выпало почти 45 миллиметров осадков.
"Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке дороги технические службы аэропорта Шереметьево проводят откачку воды с использованием высокопроизводительных помповых насосов", ‒ сообщили в пресс-службе аэропорта.
Помимо этого в районе аэропорта устранением последствий осадков занимаются оперативные службы города Химки.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская областьШереметьево (аэропорт)
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