Украинская правительственная комиссия посетит Станицу Луганскую

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма во время рабочей поездки в Луганскую область заявил, что на следующей неделе в Станицу Луганскую приедет правительственная комиссия, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в пятницу.
"Леонид Данилович сообщил, что, согласно решению президента, в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения", - написала пресс-секретарь в Facebook.
По ее словам, главная цель поездки - увидеть состояние дел непосредственно на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, где в соответствии с рамочным решением трехсторонней контактной группы должно быть завершено разведение сил и средств. "Моя задача - посмотреть, как те решения, которые, в том числе по разведению сил, выполняются", - цитирует Олифер Кучму.