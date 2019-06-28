Украинская правительственная комиссия посетит Станицу Луганскую

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма во время рабочей поездки в Луганскую область заявил, что на следующей неделе в Станицу Луганскую приедет правительственная комиссия, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в пятницу.

По ее словам, главная цель поездки - увидеть состояние дел непосредственно на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, где в соответствии с рамочным решением трехсторонней контактной группы должно быть завершено разведение сил и средств. "Моя задача - посмотреть, как те решения, которые, в том числе по разведению сил, выполняются", - цитирует Олифер Кучму.