В Грузии заявили о желании сохранить позитив в отношениях с Россией

ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что обсудил с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным обстановку в Грузии, собеседники выразили желание сохранить позитив в отношениях двух стран.

"Мы обсудили существующую обстановку. Было отмечено, что как наша, так и российская сторона настроены на то, чтобы по мере возможности сохранить тот позитив, который в течение последних лет был достигнут с точки зрения торгово-экономических, транспортных и определенных гуманитарных связей",- заявил Абашидзе журналистам в пятницу.

Спецпредставитель подчеркнул, что сейчас важно контролировать эмоции.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.