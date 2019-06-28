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РИА Новости

В Грузии заявили о желании сохранить позитив в отношениях с Россией

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкЗураб Абашидзе, специальный представитель по вопросам взаимоотношений с Россией. Архив
Зураб Абашидзе, специальный представитель по вопросам взаимоотношений с Россией. Архив
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что обсудил с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным обстановку в Грузии, собеседники выразили желание сохранить позитив в отношениях двух стран.
"Мы обсудили существующую обстановку. Было отмечено, что как наша, так и российская сторона настроены на то, чтобы по мере возможности сохранить тот позитив, который в течение последних лет был достигнут с точки зрения торгово-экономических, транспортных и определенных гуманитарных связей",- заявил Абашидзе журналистам в пятницу.
Спецпредставитель подчеркнул, что сейчас важно контролировать эмоции.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
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Зураб АбашидзеМИД РФГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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