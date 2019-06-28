Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T20:01Z
https://ria.ru/20190628/1556026254.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147366/67/1473666772_0:320:2768:1877_1036x0_80_0_0_be529780481a70751ed52a4ac28d1274.jpg
РИА Новости

На востоке Индонезии пропал военный вертолет Ми-17

Вчера, 18:02
314
© AFP 2019 / Aamir QureshiВертолет Ми-17
Вертолет Ми-17
© AFP 2019 / Aamir Qureshi
Вертолет Ми-17 . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Авиадиспетчеры потеряли связь с вертолетом Ми-17 вооруженных сил Индонезии, на котором находились 12 человек, когда он летел над провинцией Папуа на востоке страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представительства ведомства.
Официальный представитель вооруженных сил в регионе М. Айди (M. Aidi) сообщил, что контакт с вертолетом был потерян в 11.45 по местном времени в пятницу (5.45 мск). По его словам, в тот момент воздушное судно находилось на высоте 7,8 тысяч футов (2,38 км).
Истребитель F-35А
10 июня, 10:45
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
"Мы пока не установили точное местонахождение вертолета. В настоящий момент проводятся поиски в координации с поисково-спасательной службой Папуа. Мы также привлекли наших сотрудников в регионе, чтобы собрать информацию о его местонахождении", - сказал он.
Вертолет, который должен был доставить груз в приграничный район, следовал из города Оксибиль в Джаяпуру. На борту вертолета находились пять военнослужащих и семь членов экипажа. Как отмечает агентство, в регионе, где летел вертолет, была хорошая видимость. Однако, по данным синоптиков, в некоторых районах могли наблюдаться экстремальные погодные условия.
100801
Обсудить 0
Ми-17ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Самолет Sukhoi Superjet 100
"Аэрофлот" готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100
РИА
Новости
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon
СМИ назвали предварительную причину крушения истребителей в Германии
Турция начала переброску военной техники на границу с Сирией, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп стал свободнее в диалоге с Россией, считает эксперт
Лента
новостей
ПВО армии Хафтара сбили беспилотник сил ПНС у Триполи
В тоннеле между США и Канадой сошли с рельсов более 40 грузовых вагонов
Мурат Сабанов в суде
Против расследовавших отравления в Москве полицейских могут возбудить дело
Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
Сергей Рябков
Рябков рассказал о российско-иранской схеме "нефть в обмен на товары"
В Афганистане более 20 военных погибли в результате нападения боевиков
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Макрон надеется на встречу в "нормандском формате" в июле
ЕС заявил о финализации механизма INSTEX по расчетам с Ираном
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Индия может начать расплачиваться за российское оружие в евро, сообщили СМИ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил проверить Балтийскую таможню после жалобы на поборы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
Лента новостейМолния