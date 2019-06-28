На востоке Индонезии пропал военный вертолет Ми-17

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Авиадиспетчеры потеряли связь с вертолетом Ми-17 вооруженных сил Индонезии, на котором находились 12 человек, когда он летел над провинцией Папуа на востоке страны, сообщает агентство Авиадиспетчеры потеряли связь с вертолетом Ми-17 вооруженных сил Индонезии, на котором находились 12 человек, когда он летел над провинцией Папуа на востоке страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представительства ведомства.

Официальный представитель вооруженных сил в регионе М. Айди (M. Aidi) сообщил, что контакт с вертолетом был потерян в 11.45 по местном времени в пятницу (5.45 мск). По его словам, в тот момент воздушное судно находилось на высоте 7,8 тысяч футов (2,38 км).

"Мы пока не установили точное местонахождение вертолета. В настоящий момент проводятся поиски в координации с поисково-спасательной службой Папуа. Мы также привлекли наших сотрудников в регионе, чтобы собрать информацию о его местонахождении", - сказал он.