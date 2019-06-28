СМИ назвали предварительную причину крушения истребителей в Германии

Эксперт о ЧП с Eurofighter в ФРГ: это не лучшая машина, но дело не в ней

Два истребителя Eurofighter столкнулись в небе над Германией, один из пилотов погиб. Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение о причинах инцидента.