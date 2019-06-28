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РИА Новости

СМИ назвали предварительную причину крушения истребителей в Германии

Вчера, 16:32
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© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следователи бундесвера исходят из того, что причиной крушения двух истребителей на севере ФРГ могла стать ошибка пилота, сообщил в пятницу журнал Spiegel.
В понедельник два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться, однако выжил только один из них.
По предварительным данным, подразделение бундесвера по безопасности полетов исключило технический дефект на истребителях и разрешило эксплуатацию остального авиапарка ВВС. Одной из причин аварии могло стать то, что пилот неверно понял команду по радиосвязи.
По сообщениям ВВС ФРГ, самолеты отрабатывали тренировочный полет, катастрофа произошла на глазах пилота, который вел третий Eurofighter, он также сообщил, что оба его коллеги успели катапультироваться.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon
24 июня, 19:46
Эксперт о ЧП с Eurofighter в ФРГ: это не лучшая машина, но дело не в ней Два истребителя Eurofighter столкнулись в небе над Германией, один из пилотов погиб. Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение о причинах инцидента.
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