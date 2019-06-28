СМИ назвали предварительную причину крушения истребителей в Германии

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следователи бундесвера исходят из того, что причиной крушения двух истребителей на севере ФРГ могла стать ошибка пилота, сообщил в пятницу журнал Spiegel.
В понедельник два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться, однако выжил только один из них.
По предварительным данным, подразделение бундесвера по безопасности полетов исключило технический дефект на истребителях и разрешило эксплуатацию остального авиапарка ВВС. Одной из причин аварии могло стать то, что пилот неверно понял команду по радиосвязи.
По сообщениям ВВС ФРГ, самолеты отрабатывали тренировочный полет, катастрофа произошла на глазах пилота, который вел третий Eurofighter, он также сообщил, что оба его коллеги успели катапультироваться.