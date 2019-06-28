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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Международную выставку МСП в Гуанчжоу посетили 245 тысяч человек

Вчера, 16:21
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© Depositphotos / zhudifengГуанчжоу, Китай
Гуанчжоу, Китай
© Depositphotos / zhudifeng
МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Гуанчжоу в четверг завершилась 16-я китайская международная выставка средних и малых предприятий (CISMEF). Выставку посетили 245 тысяч человек.
В четырёхдневном мероприятии приняло участие около 3 тысяч экспонентов из 39 стран и регионов мира. Общая площадь выставки – 160 тысяч квадратных метров, это рекордный показатель за всю историю ее проведения. На выставке, которую посетили 245 тысяч человек, в том числе 78 тысяч закупщиков, были заключены контракты на сумму 32,2 миллиарда юаней.
В рамках выставки прошло 45 разнообразных мероприятий, в том числе тематический форум, переговоры по развитию трансграничной электронной торговли, деловые презентации и др.
Примечательно, что в ходе нынешней выставки была выделена специальная зона, где были представлены новые технологии, касающиеся больших данных, интернет-индустрии, интеллектуального производства. Работа этой выставочной зоны продиктована требованием расширить возможности для малого бизнеса для интеграции различных сфер деятельности. Для удобства предприятий-участников в этом году на ярмарке появились новые секции целевых и тематических бизнес-переговоров, а также инновационные услуги. Кроме того, на выставке была запущена коммерческая онлайн-платформа для сотрудничества.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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