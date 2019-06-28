Международную выставку МСП в Гуанчжоу посетили 245 тысяч человек

МОСКВА, 28 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . В городе Гуанчжоу в четверг завершилась 16-я китайская международная выставка средних и малых предприятий (CISMEF). Выставку посетили 245 тысяч человек.

В четырёхдневном мероприятии приняло участие около 3 тысяч экспонентов из 39 стран и регионов мира. Общая площадь выставки – 160 тысяч квадратных метров, это рекордный показатель за всю историю ее проведения. На выставке, которую посетили 245 тысяч человек, в том числе 78 тысяч закупщиков, были заключены контракты на сумму 32,2 миллиарда юаней.

В рамках выставки прошло 45 разнообразных мероприятий, в том числе тематический форум, переговоры по развитию трансграничной электронной торговли, деловые презентации и др.