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РИА Новости

Топилин: ряд регионов в СКФО отстает в освоении средств по нацпроектам

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июн - РИА Новости. Ряд регионов Северного Кавказа отстают или еще не начали освоение средств в рамках реализации национальных проектов, сообщил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин, который находится с рабочей поездкой в Северной Осетии.
"Есть отставание по освоению финансовых ресурсов, Дагестан и Ингушетия еще не начали обучение предпенсионеров, ряд регионов не начал освоение по яслям, мы сейчас слушали Минспорт, есть ряд отставаний по освоению денежных средств по спортивным площадкам", - сказал Топилин.
По его словам, есть и регионы, у которых зафиксировано опережение и им необходимо дополнительное финансирование.
"С другой стороны, есть опережение, с учетом тех показателей, которые у нас есть, по финансовой поддержке граждан, наоборот, требуются дополнительные средства в связи с изменением показателей, в том числе и ростом рождаемости", - отметил Топилин.
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