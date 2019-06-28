Топилин: ряд регионов в СКФО отстает в освоении средств по нацпроектам

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июн - РИА Новости. Ряд регионов Северного Кавказа отстают или еще не начали освоение средств в рамках реализации национальных проектов, сообщил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин, который находится с рабочей поездкой в Северной Осетии.

"Есть отставание по освоению финансовых ресурсов, Дагестан и Ингушетия еще не начали обучение предпенсионеров, ряд регионов не начал освоение по яслям, мы сейчас слушали Минспорт, есть ряд отставаний по освоению денежных средств по спортивным площадкам", - сказал Топилин.

По его словам, есть и регионы, у которых зафиксировано опережение и им необходимо дополнительное финансирование.