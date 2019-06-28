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РИА Новости

В Воронеже глава отделения участковых похитил у пенсионерки 2,5 млн рублей

Вчера, 15:57
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Начальник отделения участковых уполномоченных полиции в Воронеже обвиняется в организации хищения более 2,5 миллиона рублей у 89-летней местной жительницы, сообщает СУСК РФ по региону.
Местная жительница 1930 года рождения обратилась в полицию 1 февраля 2019 года, она пояснила, что неизвестный обманом завладел ее паспортом и сберегательными книжками и затем похитил с банковских счетов принадлежащие ей более 2,5 миллиона рублей. Она отметила, что на протяжении долгих лет практически не тратила свою пенсию, а копила деньги на счетах в банке.
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Полиция занялась выяснением обстоятельств дела, но СУСК по региону ходатайствовало об изъятии его из органов МВД, говорится в сообщении.
В рамках расследования стало известно, что в конце ноября - начале декабря 2018 года пострадавшая пришла на опорный пункт участковых уполномоченных полиции и сообщила, что банковские работники не начислили ей полагающиеся проценты по вкладам, попросила разобраться в ситуации.
"Сотрудник полиции вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства, отправил бабушку домой. В дальнейшем к ней домой пришел мужчина, представившийся сотрудником полиции, который обманным путем завладел ее паспортом и сберегательными книжками", - информирует следствие.
Следователям удалось установить, что к хищению денежных средств причастен начальник отделения участковых уполномоченных одного из отделов полиции города Воронежа, который организовал и возглавил преступную группу. Он обратился к своим знакомым, которые нашли пожилую женщину, похожую на потерпевшую.
"Последняя со своим пожилым знакомым по паспорту потерпевшей и используя ее сберегательные книжки получала денежные средства в банках со счетов потерпевшей… Так, на протяжении нескольких дней пенсионеры смогли снять со счетов потерпевшей денежные средства в сумме более 2,5 миллиона рублей. Похищенные денежные средства были распределены между всеми участниками организованной группы", - говорится в сообщении.
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Фигурантами уголовного дела стали 43-летний сотрудник полиции, двое мужчин в возрасте 33 и 49 лет и 64-летняя женщина. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Все обвиняемые признали вину в полном объеме, информирует следственное управление. Уточняется, что пенсионер, который вместе с подозреваемой снимал в банках денежные средства, принадлежащие потерпевшей, скончался.
ГУ МВД по Воронежской области, в свою очередь, информирует, что до передачи дела в СУ СКР по региону полицейские расследовали дело о хищении в течение полугода и способствовали раскрытию преступления. "Мероприятия, направленные на выявление лиц, порочащих честь сотрудников органов внутренних дел, в областном главке будут продолжены и впредь. По данному факту в настоящее время проводится служебная проверка… Руководителем принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении.
ГУ МВД по Воронежской области уточнило, что до увольнения сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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