Атомный ледокол "Арктика" отправят на испытания в декабре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" планируют отправить на испытания в декабре, сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

"Если ничего не случится, что маловероятно, планируем в декабре уйти на испытания", - сказал он в ходе беседы с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который в пятницу посетил завод.

Ранее сообщалось, что ходовые испытания "Арктики" начнутся до конца года, в 2020 году он будет сдан Росатому.

"Это первый ледокол. Мы должны запустить реактор и провести все испытания и в декабре уйти в море... Если все получится, уходим в море и передаём потом в опытную эксплуатацию в Мурманск", - заявил Кадилов журналистам.

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с Росатомом идет строительство трех ледоколов проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.