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РИА Новости

Атомный ледокол "Арктика" отправят на испытания в декабре

Вчера, 15:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" планируют отправить на испытания в декабре, сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.
"Если ничего не случится, что маловероятно, планируем в декабре уйти на испытания", - сказал он в ходе беседы с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который в пятницу посетил завод.
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Ранее сообщалось, что ходовые испытания "Арктики" начнутся до конца года, в 2020 году он будет сдан Росатому.
"Это первый ледокол. Мы должны запустить реактор и провести все испытания и в декабре уйти в море... Если все получится, уходим в море и передаём потом в опытную эксплуатацию в Мурманск", - заявил Кадилов журналистам.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с Росатомом идет строительство трех ледоколов проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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На каждом из этих новых ледоколов установлена новая реакторная установка "РИТМ-200", она включает в себя два ядерных реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество новой силовой установки — в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.
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АрктикаБалтийский заводРосатомАлександр БегловСанкт-ПетербургБезопасность
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