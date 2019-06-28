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РИА Новости

На Урале родители добились продолжения обучения детей в 10 классе лицея

Вчера, 15:16
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Выпускники 9-х классов филиала лицея №97 в Челябинске получили возможность продолжить обучение в 10 классе данного лицея, расположенного в основном здании, ранее набора в 10 класс в филиале не было и школьники могли продолжать обучение в близлежащих школах, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска.
По словам мамы учащегося 9 класса филиала лицея №97 Валентины Волковой, поступая в данный лицей (ул. Кирова), и речи не было о том, что в нем нет 10 класса. В прошлом году, когда это выяснилось, администрация лицея предложила поступать в 10 класс в близлежащие к дому школы, но "мы хотели бы продолжить обучение для получения качественного образования именно в этом лицее" и попросили директора открыть 10 класс, сказала женщина. Получив отказ, родители обратились к властям города, в прокуратуру, суд, но вопрос не решился, отметила она, поэтому даже хотели объявить голодовку.
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По сообщению администрации лицея №97, в этом году 9-й класс филиала учреждения окончили 49 выпускников. Заявлений от выпускников 9-х классов для поступления в 10-й класс филиала с 2009 года не поступало, последний выпуск 11-классников в филиале был в 2010 году.
По данным комитета по делам образования, за филиалом лицея закреплено 40 жилых домов, эти дома закреплены за школой №6, находящейся в шаговой доступности, для поступления учащихся в 10 класс.
"Всем выпускникам 9-го класса лицея №97, желающим продолжить обучение в общеобразовательной организации, такая возможность будет предоставлена. Так, обучающиеся могут получить образование в универсальных или профильных классах близлежащих школ (№5, 6, 109, 104, гимназия № 23) или основного здания лицея №97 (ул. Чичерина)", - говорится в сообщении.
При этом 10-й универсальный класс в основном здании лицея будет специально организован для выпускников 9-го класса его филиала, уточняется в сообщении.
Волкова добавила, что, действительно, на этой неделе вопрос с обучением в 10 классе выпускников филиала лицея решился – директор им сообщил о возможности поступления в головное здание лицея, хотя ранее это было невозможно. "Конечно, это далековато для нас, …но мы поступали в этот лицей и хотим учиться в нем", - сказала она.
Как пояснила РИА Новости и.о. первого замминистра образования и науки региона Елена Коузова, последние 9 лет в филиале лицея набора в 10 классы не было, так как отсутствовала потребность в данном виде обучения в микрорайоне. Руководитель лицея в октябре 2018 года подал заявление о переоформлении лицензии в связи с прекращением реализации программ среднего общего образования (10 и 11 класс) в филиале лицея, и лицензия была переоформлена, уточнила она. Она также подтвердила, что в этом году 9-классники филиала лицея смогут продолжить обучение в 10 классе "по программам среднего общего образования в головном здании лицея".
27 июня, 09:38
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