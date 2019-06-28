Джонсон заявил о необходимости не дать Ирану раскачать регион

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Важно противостоять попыткам Ирана дестабилизировать регион, но иранцы высокообразованны и хотят общаться с Западом, заявил фаворит гонки за пост премьера Великобритании, экс-глава МИД Борис Джонсон.

"Необходимо проявлять бдительность в отношении Ирана и правительства этой страны. Они склонны к негативным поступкам в регионе… Важно работать с американскими и европейскими друзьями для сдерживания действий Ирана в регионе. В этой стране молодое, быстро увеличивающееся население, там высокая степень грамотности среди женщин, образования, они очень технически подкованы. Они хотят общаться с нами. Мы должны найти пути преодолеть влияние мулл на общество", - сказал Джонсон во время предвыборных дебатов в пятницу.

Ранее британские власти заявляли, что привержены выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.