В WWF прокомментировали список животных, запрещенных к содержанию в России

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Координатор проекта по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова считает избыточным утвержденный кабмином список животных, запрещенных к содержанию частниками.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Постановление устанавливает запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для владельцев, а также тех, "привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели".

Животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

"Список, на мой взгляд, слегка избыточный, потому что туда попали лиса и сервал - это животные, которые не крупные. Не в природе они разводятся. Лис, например, разводят на фермах. И уже сделаны разные цветовые формы. Последние 3-4 года появилась мода держать лис вместо собак. В этом ничего такого нет, но, скажем, любителям будет непонятно, на каком основании они не могут их содержать, потому что это не попадает ни под какой критерий. Это не редкое животное, это не опасное животное, условия им можно создать", - пояснила Дронова.

По ее словам, без утвержденного списка не работал ранее принятый закон по защите животных.