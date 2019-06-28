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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского постоянно обсуждается на переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
20 мая, 14:12
Симоньян после инаугурации Зеленского: когда освободят Вышинского?
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВиктор МедведчукВ мире
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