Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров

МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского постоянно обсуждается на переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.