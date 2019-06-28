Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева

МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского постоянно обсуждается на переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.