Правительство утвердило новые правила заготовки донорской крови

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Новые правила заготовки и переливания донорской крови вводят требования по обязательному исследованию на наличие вирусных инфекций на ранней стадии заболевания, что позволяет повысить уровень безопасности оказания донорской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Известия" сообщила, что правительство утвердило новые требования к заготовке и хранению донорских биоматериалов, соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Правила определяют требования безопасности с учетом риска заражения гемотрансмиссивными инфекциями. Вводится обязательное молекулярно-биологическое исследование образцов донорской крови на маркеры вирусных инфекций (гепатиты В, С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), позволяющее выявлять инфекцию на ранних стадиях заболевания", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые вводят понятие "системы безопасности" в сфере донорства крови и ее компонентов, которая направлена на обеспечение стабильности всех процессов по заготовке, хранению, транспортировке и клиническому использованию, уточнили в пресс-службе.

В правилах описаны также и требования к персоналу подразделений, осуществляющих переливание крови, отметили в пресс-службе.